Бойцы Росгвардии взяли в плен лидеров нацформирований и пособников СБУ

В ходе операции по освобождению Изюма им также удалось захватить важные документы. К наградам за проделанную работу представлены 40 военнослужащих и сотрудников спецназа.

Военнослужащие Росгвардии в ходе освобождения города Изюма в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что военнослужащие и сотрудники нескольких отрядов спецназа, а также одного из отрядов СОБР Росгвардии минувшей ночью внезапным броском форсировали реку на окраине Изюма, ранее захваченного националистами, и быстро овладели плацдармом.

"В ходе боя они смогли расширить плацдарм, а также взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы", — подчеркнули в Росгвардии.

К наградам за участие в освобождении Изюма представлено 40 военнослужащих и сотрудников спецназа.