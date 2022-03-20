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Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 12:00
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Бойцы Росгвардии взяли в плен лидеров нацформирований и пособников СБУ

В ходе операции по освобождению Изюма им также удалось захватить важные документы. К наградам за проделанную работу представлены 40 военнослужащих и сотрудников спецназа.

Военнослужащие Росгвардии в ходе освобождения города Изюма в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что военнослужащие и сотрудники нескольких отрядов спецназа, а также одного из отрядов СОБР Росгвардии минувшей ночью внезапным броском форсировали реку на окраине Изюма, ранее захваченного националистами, и быстро овладели плацдармом.

"В ходе боя они смогли расширить плацдарм, а также взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы", — подчеркнули в Росгвардии.

Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ ракетным вооружением
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ ракетным вооружением

К наградам за участие в освобождении Изюма представлено 40 военнослужащих и сотрудников спецназа.

А ранее Минобороны РФ показало кадры боевых ночных полётов Су-35 в ходе "Операции Z". Лётчики-истребители ВКС России в результате выполнения заданий обнаружили и перехватили воздушные цели и уничтожили средства противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины.


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ТАСС / Антон Вергун

Наталья Исакова
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