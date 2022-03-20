Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ ракетным вооружением
На представленном ведомством видео показано, как боеприпас попадает по украинской военной технике, после чего та уже не может продолжать боевые действия.
Уничтожение танка ВСУ ударом высокоточного ракетного вооружения. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения танка Вооружённых сил Украины ударом высокоточного ракетного вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На видео украинская военная техника уничтожается точным попаданием боеприпаса.
А ранее Минобороны показало кадры боевых ночных полётов Су-35 в ходе "Операции Z". Лётчики-истребители ВКС России в результате выполнения заданий обнаружили и перехватили воздушные цели и уничтожили средства противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины.
Кадр из видео Минобороны РФ