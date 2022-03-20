Медведев с иронией отреагировал на решение Зеленского запретить оппозиционные партии
Также зампредседателя Совбеза посмеялся над главой Минсельхоза Германии, призвавшего не есть мясо ради победы над Россией и её руководством, назвав правильным изменения национальных привычек немцев.
Решение президента Украины Владимира Зеленского запретить в стране деятельность оппозиционных партий показывает, что он сделал ещё один шаг навстречу "западным идеалам демократии". Так прокомментировал это событие заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"Зеленский наконец-то разобрался в тонкостях истинного народовластия. Самый демократический президент современной Украины сделал ещё один шаг навстречу западным идеалам демократии", — написал Медведев в телеграм-канале.
Он иронично похвалил Зеленского за это решение, одобрив его выражением "так держать!". Также зампред Совбеза с сарказмом отнёсся к призыву главы Минсельхоза Германии есть меньше мяса, чтобы победить Россию и российское руководство.
"…употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу против Путина", — сказал глава Минсельхоза ФРГ. Причём сам он — вегетарианец. Правильно. Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу!" — добавил Медведев.
А ранее зампред Совбеза РФ заявил, что народы США и Европы скоро предъявят властям счёт за антироссийские санкции. Ситуация со стоимостью на энергоносители в Америке и европейских странах "запредельно плохая", а местные элиты пытаются переложить ответственность за это на Москву.