Детёныш кошачьего лемура в Московском зоопарке. Видео © Пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке родился детёныш кошачьего лемура. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

"В семействе наших кошачьих лемуров пополнение. Детёныш родился у альфа-самки Суоми. Он появился на свет 10 марта и ещё совсем маленький, его трудно разглядеть на пушистом мамином теле", — говорится в сообщении.

Увидеть его удастся самым внимательным посетителям в Доме обезьян на новой территории, рассказали работники зоопарка. Для 12-летней Суоми это уже шестой ребёнок. Пока что она будет носить малыша на своём животе. Однако, когда маленький лемур подрастёт, он перелезет на спину самца Барса, чтобы дать маме отдохнуть.

Пол детёныша определят позже, когда он станет гулять самостоятельно. До пяти-шести месяцев малыш будет питаться маминым молоком, однако также попробует и "взрослую" пищу. В меню кошачьих лемуров входят всевозможные свежие фрукты, овощи, перепелиные яйца, зелень, семечки подсолнечника, орехи, отварное мясо, насекомые и их личинки и многое другое.