Майор Дудин стал первым лётчиком, получившим звание Героя России за подвиги в "Операции Z"

Военнослужащий окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище и занимается лётной работой с 2008 года. Об этой должности он мечтал с самого детства.

Герой России Виктор Дудин рассказал о выполнении лётной работы в ходе проведения "Операции Z". Видео © SHOT / Минобороны РФ

Лётчик-истребитель майор Виктор Дудин впервые поразил воздушную цель уже в первый день специальной военной "Операции Z". Он стал первым лётчиком, удостоенным звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе спецоперации.

Как уточнили в Минобороны РФ, в ходе боевого патрулирования лётчик обнаружил истребитель Су-27 ВСУ и с первого захода в дуэльном бою уничтожил его, предотвратив таким образом нанесение удара по российским войскам. После этого он не раз срывал атаки со стороны украинской авиации и уничтожил ещё несколько воздушных целей — как одиночно, так и в составе пары.

"Самолёт, на котором я летаю, Су-35. Это современный и совершенный истребитель, который превосходит все зарубежные аналоги. При выполнении вылетов на боевое применение мы имеем преимущества по тактико-техническим характеристикам, что мы доказали в воздушных боях", — рассказал майор.

Лётчик пояснил, что с детства рос в гарнизонах и любил смотреть на самолёты, когда отец — военный лётчик — водил его на аэродром. Так сформировалась его детская мечта. Дудин окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище и занимается лётной работой с 2008 года.