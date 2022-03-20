В России за сутки госпитализировали 2551 человека с коронавирусом
По состоянию на 20 марта общее число выздоровевших достигло 16 209 942, за последние 24 часа их количество увеличилось на 74 675 человек.
За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 2551 пациента, что на 44,1% меньше, чем днём ранее. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Вылечилось за последние 24 часа 74 675 человек, общее количество выздоровевших достигло 16 209 942. За всё время в стране выявлено 17 582 692 случая заражения CoViD-19, из которых 31 035 — за прошедшие сутки. За этот же период скончалось 434 гражданина, всего зарегистрировано 364 492 летальных исхода.
А ранее инфекционист Владимир Никифоров спрогнозировал конец пандемии коронавируса. По словам эксперта, его динамика была вполне предсказуемой, поскольку возбудитель CoViD-19 ведёт себя как обычный респираторный вирус.
Сайт Правительства Москвы