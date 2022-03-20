В России за сутки госпитализировали 2551 человека с коронавирусом

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 2551 пациента, что на 44,1% меньше, чем днём ранее. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Вылечилось за последние 24 часа 74 675 человек, общее количество выздоровевших достигло 16 209 942. За всё время в стране выявлено 17 582 692 случая заражения CoViD-19, из которых 31 035 — за прошедшие сутки. За этот же период скончалось 434 гражданина, всего зарегистрировано 364 492 летальных исхода.