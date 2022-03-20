Врач Болибок перечислил основные симптомы аллергии на пыльцу растений

Основными симптомами аллергии на пыльцу растений являются чихание и зуд в носу. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT.

По его словам, к более тяжёлым симптомам поллиноза относятся бронхит, бронхиальная астма и конъюнктивит. Также у некоторых эта болезнь проявляется в виде поражения кожи в участках под воротником и манжетами рубашки. Врач подчеркнул, что следует уметь отличать симптомы аллергии на пыльцу растений от проявлений, характерных для ОРВИ или гайморита.

"Насморк может быть вирусным, бактериальным, то есть возникает ОРВИ, ОРЗ, гайморит, которые сопровождаются заложенностью носа. Может быть инфекционный конъюнктивит, часто герпетический, хламидийный", — объяснил Болибок.

Причиной бронхиальной астмы, отметил врач, может стать не только аллергия на пыльцу, но и также инфекция. Например, она может обостриться у чувствительных людей из-за ОРВИ.