Американец собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе
Волонтёр отметил, что полюбил жителей региона как людей с открытым сердцем, у которых отсутствует страх, людей, которые обладают добротой и героизмом одновременно.
Знаменитый доброволец Донбасса "первой волны", а ныне военный корреспондент, американец Рассел Бентли рассказал, что собрал более 100 тысяч долларов на помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые пострадали от обстрелов со стороны ВСУ.
По словам мужчины, в Донбасс он приехал в декабре 2014 года, с 2015 по 2017 годы был соладтом в батальоне "Восток", а после участия в военных действиях, в том числе за донецкий аэропорт и Авдеевку, Бентли занялся освещением конфликта в СМИ и гуманитарной помощью.
"Я вице-президент фонда в штате Флорида, мы собрали больше 100 тысяч долларов для добрых людей Донбасса. На помощь детям, инвалидам", — сказал Бентли в беседе с РИА "Новости".
Волонтёр отметил, что полюбил жителей Донбасса как людей с открытым сердцем, у которых отсутствует страх, людей, которые обладают добротой и героизмом одновременно.
Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что более 20 тысяч иностранных добровольцев готовы встать на защиту Донбасса. Как отметил глава ДНР, среди таких людей есть даже представители США. Однако сейчас войска республики справляются с боевыми задачами при огневой поддержке Вооружённых сил РФ.
ТАСС / Красильников Станислав