Американец собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе

Волонтёр отметил, что полюбил жителей региона как людей с открытым сердцем, у которых отсутствует страх, людей, которые обладают добротой и героизмом одновременно.

Знаменитый доброволец Донбасса "первой волны", а ныне военный корреспондент, американец Рассел Бентли рассказал, что собрал более 100 тысяч долларов на помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые пострадали от обстрелов со стороны ВСУ.

По словам мужчины, в Донбасс он приехал в декабре 2014 года, с 2015 по 2017 годы был соладтом в батальоне "Восток", а после участия в военных действиях, в том числе за донецкий аэропорт и Авдеевку, Бентли занялся освещением конфликта в СМИ и гуманитарной помощью.

"Я вице-президент фонда в штате Флорида, мы собрали больше 100 тысяч долларов для добрых людей Донбасса. На помощь детям, инвалидам", — сказал Бентли в беседе с РИА "Новости".

Волонтёр отметил, что полюбил жителей Донбасса как людей с открытым сердцем, у которых отсутствует страх, людей, которые обладают добротой и героизмом одновременно.