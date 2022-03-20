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Опубликовано 20 марта 2022, 04:09

МО РФ: Российские военные привезли более 75 тонн гуманитарной помощи в Херсон

Солдаты выдали мирным жителям продукты первой необходимости: крупы, макароны, сахар, консервы, картофель и фрукты.

Российские военные доставили более 75 тонн гуманитарной помощи жителям Херсона, а также в близлежащие населённые пункты. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На грузовых автомобилях в сопровождении российских военнослужащих гуманитарная помощь общим объёмом более 75 тонн была доставлена в областную столицу для жителей Херсона и близлежащих населённых пунктов", — говорится в сообщении.

Российские военные доставили жителям Харьковской области 100 тонн гумпомощи
Российские военные доставили жителям Харьковской области 100 тонн гумпомощи

Как отмечается, российские военные выдали мирным жителям продукты первой необходимости: крупы и макароны, сахар и консервы, картофель и фрукты. Причём с недавних пор в Херсоне вновь начали работать магазины и рынки, однако местные предприниматели из-за дефицита товаров значительно завышают цены на товары первой необходимости. Из-за того что в стране не выплачиваются зарплаты и социальные пособия, люди вынуждены приходить к местам выдачи гумпомощи буквально каждый день, пояснили в Минобороны.

Как сообщал Лайф, ранее более 140 тонн гуманитарных грузов доставили Вооружённые силы России в Херсон. В военном ведомстве напомнили, что одним из положений "Операции Z" на Украине является оказание помощи жителям освобождённых от националистов населённых пунктов.

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ТАСС / Станислав Красильников

Юлия Коновалова
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