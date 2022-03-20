НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 марта, 03:26
28751

Bloomberg: Торговые отношения РФ и Китая осложнились из-за "Операции Z" на Украине

Согласно информации агентства, после начала спецоперации покупатели из Поднебесной и кредиторы начали избегать поставок сырьевых ресурсов из России.

Российская военная спецоперация на Украине осложнила экспорт сырья из России в Китай. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что после начала боевых действий китайские покупатели и кредиторы, финансирующие их покупки, избегают поставок угля, сжиженного природного газа (СПГ), а также сырой нефти из России. По мнению агентства, это может говорить о том, что китайские компании боятся попасть в "ловушку санкций".

WP: Разговор Си Цзиньпина и Байдена вряд ли повлияет на позицию Китая по России и Украине

WP: Разговор Си Цзиньпина и Байдена вряд ли повлияет на позицию Китая по России и Украине

"Для любой китайской фирмы, имеющей значительные операции за границей, постоянный доступ к финансовой системе США более ценен, чем любые сделки, которые она может заключить с Россией, хотя некоторые мелкие фирмы могут быть готовы пойти на риск", — цитирует Bloomberg отчёт консалтинговой компании Capital Economics.

Подчёркивается, что есть ряд нерешённых логистических проблем, относящихся к транспортным мощностям и системе трансграничных платежей на основе юаня. По данным агентства, антироссийские санкции, которые ныне вводятся целым рядом стран, также могут повлиять на экспорт палладия из России в Китай.

Власти Австралии запретили экспорт в Россию алюминиевых руд и глинозёма

Власти Австралии запретили экспорт в Россию алюминиевых руд и глинозёма

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Иван Косицын

Комментарий

1
avatar
avatar
Андрей Губинвчера в 04:23

Когда ни кто не верит вокруг, англо-саксы врут себе?! И как глазки выпучивают, что верят!!? Где только набрали таких бездарных политиков?! Зубы им надо выбивать, что б на мораль не давили.... А так, пускай развлекают!!!

Новости партнеров

Layer 1