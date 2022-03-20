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Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 03:26
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Bloomberg: Торговые отношения РФ и Китая осложнились из-за "Операции Z" на Украине

Согласно информации агентства, после начала спецоперации покупатели из Поднебесной и кредиторы начали избегать поставок сырьевых ресурсов из России.

Российская военная спецоперация на Украине осложнила экспорт сырья из России в Китай. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что после начала боевых действий китайские покупатели и кредиторы, финансирующие их покупки, избегают поставок угля, сжиженного природного газа (СПГ), а также сырой нефти из России. По мнению агентства, это может говорить о том, что китайские компании боятся попасть в "ловушку санкций".

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"Для любой китайской фирмы, имеющей значительные операции за границей, постоянный доступ к финансовой системе США более ценен, чем любые сделки, которые она может заключить с Россией, хотя некоторые мелкие фирмы могут быть готовы пойти на риск", — цитирует Bloomberg отчёт консалтинговой компании Capital Economics.

Подчёркивается, что есть ряд нерешённых логистических проблем, относящихся к транспортным мощностям и системе трансграничных платежей на основе юаня. По данным агентства, антироссийские санкции, которые ныне вводятся целым рядом стран, также могут повлиять на экспорт палладия из России в Китай.

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Иван Косицын
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