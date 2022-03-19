WP: Разговор Си Цзиньпина и Байдена вряд ли повлияет на позицию Китая по России и Украине

По оценке американской газеты, официальный Пекин хочет остаться нейтральным, оказывая поддержку Москве и не отталкивая Запад в попытках сохранить прочные связи с обеими сторонами.

Власти Китая не демонстрируют готовность уступить требованиям Соединённых Штатов по поводу взаимодействия с РФ и нынешней ситуации на Украине, эксперты не ожидают таких шагов от руководства Поднебесной. Об этом пишет издание The Washington Post.

Как сообщает газета, президент США Джо Байден во время переговоров предупредил председателя КНР Си Цзиньпина "о серьёзных последствиях", если Пекин будет поддерживать российскую "Операцию Z" на Украине. Однако после беседы лидеров было мало признаков того, что Си Цзиньпин воспринял уговоры Байдена не приходить России на помощь, подчёркивает издание. Не свидетельствовали об изменении позиции и комментарии официального Пекина, распространённые после разговора глав государств.

"В пространном заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел после звонка, Китай подверг жёсткой критике санкции, видимо, включая и те, которые США могли бы ввести против Пекина за помощь России", — указано в статье.

По мнению экспертов, Пекин вряд ли поменяет свою позицию, поскольку по итогам переговоров с Вашингтоном там, вероятно, пришли к выводу, что в случае согласия на просьбы США отношения двух стран едва ли улучшатся. По оценке американской газеты, Китай пытается остаться нейтральным, оказывая поддержку Москве и не отталкивая Запад в попытках сохранить прочные связи с обеими сторонами. В то же время, как говорится в материале, американская администрация, по сути, предупреждает Пекин о том, что это не сработает.