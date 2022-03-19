Власти Турции назвали своей главной задачей организацию встречи Путина с Зеленским

Власти Турции считают своей главной задачей организовать личную встречу между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Мы держим свои каналы общения с обеими сторонами открытыми. Это очень важно, и наши старания направлены на то, чтобы организовать прямую встречу президентов России и Украины", — уточнил он.

Калын добавил, что представители Киева и Москвы на техническом уровне встречаются в Белоруссии. Он также напомнил, что первая встреча на уровне глав МИД двух стран состоялась во время проведения дипломатического форума в Анталье.