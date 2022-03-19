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19 марта, 19:36

Власти Турции назвали своей главной задачей организацию встречи Путина с Зеленским

По словам представителя турецкого президента, официальная Анкара держит свои каналы общения с обеими сторонами открытыми.

Власти Турции считают своей главной задачей организовать личную встречу между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Мы держим свои каналы общения с обеими сторонами открытыми. Это очень важно, и наши старания направлены на то, чтобы организовать прямую встречу президентов России и Украины", — уточнил он.

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Калын добавил, что представители Киева и Москвы на техническом уровне встречаются в Белоруссии. Он также напомнил, что первая встреча на уровне глав МИД двух стран состоялась во время проведения дипломатического форума в Анталье.

"Сегодня главная задача — организовать встречу на высшем уровне", — подчеркнул представитель президента Турции.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что пришло время "восстанавливать территориальную целостность" Украины. В контексте продолжающихся переговоров между Киевом и Москвой украинский лидер отметил, что настало время встречаться и говорить. Однако политолог Владимир Оленченко не увидел у президента Незалежной искреннего желания встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным.

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ТАСС / Михаил Метцель

Иван Косицын

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