Власти Британии принудительно посадили самолёт для проверки его связи с Россией

Британские власти принудительно посадили самолёт, пролетавший через воздушное пространство королевства, чтобы проверить возможную связь судна с Россией. Об этом сообщил глава Минтранса страны Грант Шэппс.

"Сегодня я предпринял быстрые действия, чтобы идентифицировать и посадить ещё один самолёт в ожидании ответов на запросы о возможных связях с Россией", — написал он в "Твиттере".