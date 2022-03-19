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19 марта, 19:17

Власти Британии принудительно посадили самолёт для проверки его связи с Россией

С недавних пор прохождение воздушного пространства страны российскими судами приравнено к преступлению.

<p>Обложка © Pixabay</p>

Обложка © Pixabay

Британские власти принудительно посадили самолёт, пролетавший через воздушное пространство королевства, чтобы проверить возможную связь судна с Россией. Об этом сообщил глава Минтранса страны Грант Шэппс.

"Сегодня я предпринял быстрые действия, чтобы идентифицировать и посадить ещё один самолёт в ожидании ответов на запросы о возможных связях с Россией", — написал он в "Твиттере".

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Напомним, что 9 марта Великобритания приравняла нарушение воздушного пространства любым российским самолётом к уголовному преступлению и наделила себя правом задерживать эти лайнеры.

Максим Плетнёв

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