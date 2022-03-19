Власти Британии принудительно посадили самолёт для проверки его связи с Россией
С недавних пор прохождение воздушного пространства страны российскими судами приравнено к преступлению.
Обложка © Pixabay
Британские власти принудительно посадили самолёт, пролетавший через воздушное пространство королевства, чтобы проверить возможную связь судна с Россией. Об этом сообщил глава Минтранса страны Грант Шэппс.
"Сегодня я предпринял быстрые действия, чтобы идентифицировать и посадить ещё один самолёт в ожидании ответов на запросы о возможных связях с Россией", — написал он в "Твиттере".
Напомним, что 9 марта Великобритания приравняла нарушение воздушного пространства любым российским самолётом к уголовному преступлению и наделила себя правом задерживать эти лайнеры.
Лента новостей
Минобороны: РФ за сутки эвакуировала более 16 тыс. человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР
19 марта, 19:04
МО РФ: Украинские радикалы вымогают деньги у мирных граждан на трассе Киев – Чернигов
19 марта, 19:00
МО РФ: Украинские националисты удерживают почти семь тысяч иностранцев из 19 стран
19 марта, 18:53