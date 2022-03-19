Минобороны: РФ за сутки эвакуировала более 16 тыс. человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР

За последние сутки Россия без участия киевских властей эвакуировала более 16 тысяч граждан из опасных зон различных районов Украины, а также ЛНР и ДНР. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуировано в Россию 16 394 человека, из них 3129 детей. Всего с начала проведения специальной военной операции [эвакуировано] уже 314 252 человека, из которых 66 594 — это дети", — уточнил он.