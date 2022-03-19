Минобороны: РФ за сутки эвакуировала более 16 тыс. человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР

Среди них числится свыше трёх тысяч детей. Всего же с начала "Операции Z" без участия Киева было вывезено почти 315 тысяч человек.

За последние сутки Россия без участия киевских властей эвакуировала более 16 тысяч граждан из опасных зон различных районов Украины, а также ЛНР и ДНР. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуировано в Россию 16 394 человека, из них 3129 детей. Всего с начала проведения специальной военной операции [эвакуировано] уже 314 252 человека, из которых 66 594 — это дети", — уточнил он.