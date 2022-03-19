МО РФ: Украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором в Сумах

Украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором в Сумах, чтобы отравить жителей области при входе в город войск России. Так, в посёлке Котлярово Николаевской области в школу завезены ёмкости с токсичными химикатами, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Сумах на химическом заводе "Сумыхимпром" националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений ВС России. В посёлке Котлярово боевики националистических формирований готовят провокации с применением ядовитых химических веществ. Для этого в здание местной начальной школы уже завезены ёмкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск", — уточнил Мизинцев.

Он обратился с предупреждением ко всему цивилизованному миру и международным организациям о подготовке циничных провокаций украинских властей. Генерал-полковник заявил, что, если они будут реализованы, опять обвинят российских военнослужащих, как это ранее уже неоднократно происходило. При этом, по его словам, провокации готовятся при прямой поддержке руководства США и целого ряда стран Европейского союза, которые рассматривают Украину как инструмент антироссийской политики.