МО РФ: Украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором в Сумах
Ёмкости с ядовитыми веществами планируется подорвать при подходе подразделений российских войск.
Украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором в Сумах, чтобы отравить жителей области при входе в город войск России. Так, в посёлке Котлярово Николаевской области в школу завезены ёмкости с токсичными химикатами, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Сумах на химическом заводе "Сумыхимпром" националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений ВС России. В посёлке Котлярово боевики националистических формирований готовят провокации с применением ядовитых химических веществ. Для этого в здание местной начальной школы уже завезены ёмкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск", — уточнил Мизинцев.
Он обратился с предупреждением ко всему цивилизованному миру и международным организациям о подготовке циничных провокаций украинских властей. Генерал-полковник заявил, что, если они будут реализованы, опять обвинят российских военнослужащих, как это ранее уже неоднократно происходило. При этом, по его словам, провокации готовятся при прямой поддержке руководства США и целого ряда стран Европейского союза, которые рассматривают Украину как инструмент антироссийской политики.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС России прорвали оборону украинского нацбатальона "Айдар", форсировав реку Кашлагач, и продвинулись на пять километров. Также в ходе "Операции Z" офицер главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям добровольно сложил оружие и сдался российским военным. Он сообщил, что "Азов" готовит теракты во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других стран Запада.
ТАСС / Виталий Невар