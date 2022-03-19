За явным преимуществом: Дубль Малкома принёс "Зениту" уверенную победу над "Арсеналом" в чемпионате России
Команда Сергея Семака набрала 48 очков и упрочила лидерство в турнирной таблице.
Петербургский "Зенит" разгромил тульский "Арсенал" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу со счётом 3:0. Встреча прошла на "Газпром-арене" в городе на Неве. Игру судил арбитр из Москвы Сергей Карасёв.
Хозяева поля забили один гол до перерыва и ещё два во втором тайме. Дубль оформил бразильский полузащитник сине-бело-голубых Малком, также отличился его соотечественник Юри Алберто.
"Зенит" набрал 48 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" с 20 баллами идёт на 14-й позиции.
Футбол. Чемпионат России
Премьер-лига. 22-й тур
"Зенит" – "Арсенал" — 3:0
Гол: Малком 44' (1:0), Малком 55' (2:0), Алберто 89' (3:0)
ФК "Зенит"