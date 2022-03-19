За явным преимуществом: Дубль Малкома принёс "Зениту" уверенную победу над "Арсеналом" в чемпионате России

Петербургский "Зенит" разгромил тульский "Арсенал" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу со счётом 3:0. Встреча прошла на "Газпром-арене" в городе на Неве. Игру судил арбитр из Москвы Сергей Карасёв.

Хозяева поля забили один гол до перерыва и ещё два во втором тайме. Дубль оформил бразильский полузащитник сине-бело-голубых Малком, также отличился его соотечественник Юри Алберто.

"Зенит" набрал 48 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" с 20 баллами идёт на 14-й позиции.