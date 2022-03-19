Феноменальный дебют: Новичок "Локомотива" Кухта забил второй за две недели победный гол в РПЛ
Железнодорожники поднялись на шестое место в турнирной таблице.
Московский "Локомотив" одержал волевую победу над грозненским "Ахматом" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу со счётом 3:2. Встречу, состоявшуюся в столице Чечни, судил арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев.
Столичный клуб вышел вперёд на десятой минуте после точного удара Рифата Жемалетдинова. До перерыва грозненцы переломили ход встречи, забив два мяча подряд. Отличились Александр Трошечкин и Даниил Уткин.
Во втором тайме в составе "Локомотива" голами отметились два легионера, появившиеся в команде лишь после зимнего перерыва. Ворота хозяев поразили французский нападающий Вильсон Изидор и чешский форвард Ян Кухта.
При этом для Кухты победный гол стал вторым за две недели. 6 марта он забил решающий мяч в матче 20-го тура против подмосковных "Химок".
"Локомотив" набрал 34 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" с 31 баллом опустился на седьмую позицию.
Футбол. Чемпионат России
Премьер-лига. 22-й тур
"Ахмат" — "Локомотив" — 2:3
Голы: Жемалетдинов 10' (0:1), Трошечкин 20' (1:1), Уткин 45+3' (2:1), Изидор 54' (2:2), Кухта 62' (2:3)
ФК "Локомотив"