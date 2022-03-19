ВС России форсировали реку Кашлагач и прорвали оборону батальона "Айдар"

Они уничтожили до 30 боевиков, один танк, одну БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости.

Подразделения ВС России прорвали оборону украинского нацбатальона "Айдар", форсировав реку Кашлагач, и продвинулись на пять километров. О ходе "Операции Z" сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения Российских вооружённых сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона "Айдар" и, продвинувшись на пять километров, вышли на рубеж Шахтёрское – Новоукраинка", — уточнил он.

Российские военные уничтожили до 30 боевиков, один танк, одну БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. В настоящее время идёт бой между ВС России и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины, действующей во втором эшелоне.