ВС России форсировали реку Кашлагач и прорвали оборону батальона "Айдар"
Они уничтожили до 30 боевиков, один танк, одну БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости.
Подразделения ВС России прорвали оборону украинского нацбатальона "Айдар", форсировав реку Кашлагач, и продвинулись на пять километров. О ходе "Операции Z" сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения Российских вооружённых сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона "Айдар" и, продвинувшись на пять километров, вышли на рубеж Шахтёрское – Новоукраинка", — уточнил он.
Российские военные уничтожили до 30 боевиков, один танк, одну БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. В настоящее время идёт бой между ВС России и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины, действующей во втором эшелоне.
Ранее российский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил разведцентры ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны, всего ночью 19 марта было поражено 69 военных объектов Украины, включая четыре командных пункта, три ЗРК С-300 и один "Бук-М1".
ТАСС / Станислав Красильников