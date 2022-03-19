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Регион
Опубликовано 19 марта 2022, 17:32
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ВС России форсировали реку Кашлагач и прорвали оборону батальона "Айдар"

Они уничтожили до 30 боевиков, один танк, одну БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости.

Подразделения ВС России прорвали оборону украинского нацбатальона "Айдар", форсировав реку Кашлагач, и продвинулись на пять километров. О ходе "Операции Z" сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения Российских вооружённых сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона "Айдар" и, продвинувшись на пять километров, вышли на рубеж Шахтёрское – Новоукраинка", — уточнил он.

Российские военные уничтожили до 30 боевиков, один танк, одну БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. В настоящее время идёт бой между ВС России и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины, действующей во втором эшелоне.

Опубликованы кадры уничтожения подземного склада ракет ВСУ с помощью комплекса "Кинжал"
Опубликованы кадры уничтожения подземного склада ракет ВСУ с помощью комплекса "Кинжал"

Ранее российский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил разведцентры ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны, всего ночью 19 марта было поражено 69 военных объектов Украины, включая четыре командных пункта, три ЗРК С-300 и один "Бук-М1".

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ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Бражников
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