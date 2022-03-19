Опубликованы кадры уничтожения подземного склада ракет ВСУ с помощью комплекса "Кинжал"

Бортовые средства объективного контроля зафиксировали точное попадание снаряда в украинский ангар.

Российские военные уничтожили подземный склад ВСУ. Видео © Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения российскими военными склада с боеприпасами Вооружённых сил Украины с помощью авиационного комплекса "Кинжал". Ранее сообщалось, что высокоточным ракетным вооружением был поражён объект в Ивано-Франковской области.

На снятых с беспилотника кадрах объективного контроля зафиксировано попадание снаряда в подземный ангар, где украинские националисты хранили боевое оружие, в том числе ракеты.