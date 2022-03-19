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Опубликовано 19 марта 2022, 10:20
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Опубликованы кадры уничтожения подземного склада ракет ВСУ с помощью комплекса "Кинжал"

Бортовые средства объективного контроля зафиксировали точное попадание снаряда в украинский ангар.

Российские военные уничтожили подземный склад ВСУ. Видео © Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения российскими военными склада с боеприпасами Вооружённых сил Украины с помощью авиационного комплекса "Кинжал". Ранее сообщалось, что высокоточным ракетным вооружением был поражён объект в Ивано-Франковской области.

На снятых с беспилотника кадрах объективного контроля зафиксировано попадание снаряда в подземный ангар, где украинские националисты хранили боевое оружие, в том числе ракеты.

Минобороны РФ показало кадры уничтожения разведгруппы ВСУ на американских внедорожниках
Минобороны РФ показало кадры уничтожения разведгруппы ВСУ на американских внедорожниках

Ранее российский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил разведцентры ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны, всего ночью 19 марта было поражено 69 военных объектов Украины, включая четыре командных пункта, три ЗРК С-300 и один "Бук-М1".

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Александра Васильева
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