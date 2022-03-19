Кадыров пригрозил украинским националистам мерами при отказе добровольно сложить оружие

Он также подчеркнул, что чеченские спецназовцы в зоне боевых действий "работают чётко, слаженно и оперативно", что является результатом накопленного в сложнейших спецоперациях опыта.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил украинским националистам мерами, при условии отказа добровольно сложить оружие.

"Я хочу обратиться ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам: можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы ни физически, ни морально не способны. Один за другим зачищаются районы, и в скором очередь дойдёт до вас. Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры", — написал Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

По словам главы Чечни, зачастую с передовой присылают эксклюзивные видеоматериалы с приятным содержимым, где чеченские силовики радуют новыми кадрами захваченных укронацистов. Например, на одном видео, присланном нам нашим доблестным воином, запечатлены представители "высшей расы", которые недавно громогласно заявляли о том, что предпочтут пасть смертью храбрых, чем сдадутся в плен к чеченцам. Он также подчеркнул, что спецназовцы из ЧР на спецоперации "работают чётко, слаженно и оперативно". По словам Кадырова, это результат накопленного в сложнейших спецоперациях опыта.

"Ну а что касается членов националистических формирований, тут всё более чем понятно. Если нет мирных граждан под рукой, действуют по проверенной схеме, одобренной высшим военным руководством Украины, — бег без оглядки. К счастью для нас, данная тактика в последнее время не даёт ожидаемого результата", — заключил глава Чеченской Республики.