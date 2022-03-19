Вице-премьер Украины заявила о согласовании десяти гумкоридоров на 19 марта
В том числе эвакуационный путь утверждён для Мариуполя, где долгое время националисты не давали жителям покинуть город, фактически удерживая их в заложниках.
На сегодня, 19 марта, согласовано десять гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она добавила, что в планах также — направить автоколонны с гумпомощью в Херсон.
"На сегодня согласовано десять гуманитарных коридоров: из города Мариуполь в Запорожье, Киевская область из села Бервица в Бровары, из города Бучи в Белогородку, из Богдановки в Бровары, из Бородянки в Белую Церковь, из Лисичанска в Бахмут, из Северодонецка в Бахмут, из Рубежного в Бахмут, из Попасной в Бахмут", — уточнила она направления для эвакуации мирного населения.
Ранее Лайф писал, что 16 марта из Мариуполя безопасно вышли по гуманитарным коридорам 31 367 мирных граждан, в том числе 89 иностранцев. При этом почти 99% из них изъявили желание отправиться в Россию или на неподконтрольные Киеву территории. А 17 марта из города эвакуировалось ещё 42 992 человека. Также в этот день 3144 жителя удалось вывезти из различных населённых пунктов на Киевском и Харьковском направлениях.