Вице-премьер Украины заявила о согласовании десяти гумкоридоров на 19 марта

В том числе эвакуационный путь утверждён для Мариуполя, где долгое время националисты не давали жителям покинуть город, фактически удерживая их в заложниках.

На сегодня, 19 марта, согласовано десять гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она добавила, что в планах также — направить автоколонны с гумпомощью в Херсон.

"На сегодня согласовано десять гуманитарных коридоров: из города Мариуполь в Запорожье, Киевская область из села Бервица в Бровары, из города Бучи в Белогородку, из Богдановки в Бровары, из Бородянки в Белую Церковь, из Лисичанска в Бахмут, из Северодонецка в Бахмут, из Рубежного в Бахмут, из Попасной в Бахмут", — уточнила она направления для эвакуации мирного населения.