Лукашенко призвал Запад выбросить из головы "дуроту" о Путине: Живее всех живых

Глава Белоруссии много раз подчеркнул, что российский лидер физически здоров и "как никогда в форме".

Александр Лукашенко дал интервью японскому телеканалу TBS © Telegram / "Пул первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию, которая распространяется на Западе о президенте РФ Владимире Путине, подчеркнул, что он спортсмен и успеет "простудиться на наших похоронах".

"Если вы думаете, что Путин физически нездоров или ещё там что-то, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах. Он абсолютно адекватный и нормальный человек, поэтому пусть Запад и вы тоже выбросят из головы эту, как у нас говорят, дуроту, эту выдумку. Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме. Он исполняет свои обязанности согласно новой конституции", — уверяет Александр Лукашенко собеседника в ходе интервью японскому телеканалу TBS.

Интервьюер японского телеканала TBS слушает спич собеседника Александра Лукашенко. Скриншот из видео © Telegram / "Пул первого"

По мнению главы Белоруссии, в России сейчас, согласно новой конституции, большие полномочия у правительства и у парламента, у президента РФ стало меньше полномочий, но он их полностью осуществляет. Лукашенко ещё раз подчеркнул, что Путин вменяем и физически здоров, ведь он спортсмен.

"Поэтому все вот эти вот разговоры о недомоганиях Владимира Путина были организованы с целью подорвать доверие к президенту внутри России. Не получится", — заключил глава республики.