Глава "Укрзализныци" заявил об отсутствии железнодорожного сообщения с Белоруссией

Камышин также выразил благодарность белорусским железнодорожникам, однако не уточнил, за что именно.

Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что между Белоруссией и Украиной на данный момент нет железнодорожного сообщения. Его слова приводит агентство "РБК-Украина".

"На сегодняшний день я могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет", — отметил Камышин и выразил благодарность белорусским железнодорожникам, однако не уточнил, за что именно.

В пресс-службе белорусского Минтранса в свою очередь уточнили, что грузовое железнодорожное сообщение между Белоруссией и Украиной было прекращено 24 февраля на фоне российской военной спецоперации. А пассажирское ж/д сообщение остановилось ещё раньше из-за начала пандемии коронавируса, пояснили там в комментарии РИА "Новости".