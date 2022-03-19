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Регион
Опубликовано 19 марта 2022, 17:22
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Глава "Укрзализныци" заявил об отсутствии железнодорожного сообщения с Белоруссией

Камышин также выразил благодарность белорусским железнодорожникам, однако не уточнил, за что именно.

Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что между Белоруссией и Украиной на данный момент нет железнодорожного сообщения. Его слова приводит агентство "РБК-Украина".

"На сегодняшний день я могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет", — отметил Камышин и выразил благодарность белорусским железнодорожникам, однако не уточнил, за что именно.

В пресс-службе белорусского Минтранса в свою очередь уточнили, что грузовое железнодорожное сообщение между Белоруссией и Украиной было прекращено 24 февраля на фоне российской военной спецоперации. А пассажирское ж/д сообщение остановилось ещё раньше из-за начала пандемии коронавируса, пояснили там в комментарии РИА "Новости".

Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал к ведению "рельсовой войны" против РФ с помощью уничтожения железных дорог в Белоруссии и Незалежной. Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский заявил, что такие высказывания можно трактовать как прямой призыв к терроризму. По его мнению, подобного рода экстремальные деятели могут сильно навредить процессу переговоров Москвы и Киева.

Мединский: РФ и Украина находятся "где-то на полпути" в переговорах по демилитаризации
Мединский: РФ и Украина находятся "где-то на полпути" в переговорах по демилитаризации
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ТАСС / Александр Рюмин

Андрей Бражников
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