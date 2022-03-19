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Опубликовано 19 марта 2022, 16:50

Появилось видео из детского сада в Макеевке, который обстреляли ВСУ

Снаряд пробил крышу, оставив огромное отверстие, а взрывной волной выбило стёкла. В момент попадания в помещении никого не было.

Кадры из детского сада в Макеевке, который был обстрелян ВСУ. Видео © SHOT

Груда обломков на полу, выбитые стёкла, рухнувшие потолочные перекрытия — так теперь выглядит детский сад в подконтрольной ДНР Макеевке. Здание было обстреляно минувшей ночью украинскими военными. Видео последствий атаки публикует SHOT.

"Это наш музыкальный зал. А вот там — моя группа, напротив", слышен голос за кадром. Судя по всему, это один из воспитателей садика.

На контрасте со страшными разрушениями — уцелевшие в противоположном углу полки с музыкальными инструментами и игрушки — как напоминание, что здесь ещё недавно были дети.

Ранее Лайф показал видео из Макеевки, куда 15 марта прилетела ракета "Точка-У", запущенная украинскими военными. Шестеро человек пострадали, в том числе трое детей. На месте падения снаряда образовался кратер, рядом стоящие здания повреждены.

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в детский сад
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в детский сад
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SHOT

Татьяна Миссуми
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