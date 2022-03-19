Появилось видео из детского сада в Макеевке, который обстреляли ВСУ

Снаряд пробил крышу, оставив огромное отверстие, а взрывной волной выбило стёкла. В момент попадания в помещении никого не было.

Кадры из детского сада в Макеевке, который был обстрелян ВСУ. Видео © SHOT

Груда обломков на полу, выбитые стёкла, рухнувшие потолочные перекрытия — так теперь выглядит детский сад в подконтрольной ДНР Макеевке. Здание было обстреляно минувшей ночью украинскими военными. Видео последствий атаки публикует SHOT.

"Это наш музыкальный зал. А вот там — моя группа, напротив", — слышен голос за кадром. Судя по всему, это один из воспитателей садика.

На контрасте со страшными разрушениями — уцелевшие в противоположном углу полки с музыкальными инструментами и игрушки — как напоминание, что здесь ещё недавно были дети.