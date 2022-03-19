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19 марта, 16:35

Захарова рассказала о запуске в США программы "доносительства и стукачества" на Россию

Дипломат обратила особое внимание на название этой "акции" — "Программа вознаграждений за возвращение активов клептократии".

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRo7n7JMw4K/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mzakharovamid</a></p>

Фото © Instagram / mzakharovamid

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что власти США запустили в стране программу "доносительства и стукачества" в поисках активов россиян и активно вовлекают в неё граждан.

"США в нынешних сложных экономических условиях, видимо, решили поддержать свой народ и запустили программу поддержки доносительства и стукачества. Вашингтон призвал своих граждан сообщать куда следует обо всех средствах, "полученных в результате коррупционных действий с участием Правительства РФ", — написала она в телеграм-канале, отметив, что за это США обещают материальное вознаграждение.

По мнению Захаровой, нужно учитывать название этой "акции" — "Программа вознаграждений за возвращение активов клептократии", в первую очередь американцам стоило бы обратить внимание на свои дела. В связи с этим у неё самой возникли некоторые вопросы к американскому правительству.

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"Где, например, "афганские миллиарды", выделенные на восстановление страны и развитие её инфраструктуры, почему Кабул был взят за три часа? Куда уходят миллионы, выделенные на программы? Где отчётность о результатах? На каком основании проводится нелегитимная заморозка зарубежных активов? В общем, есть над чем поработать", — саркастически заявила Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ посоветовала американской стороне обратить внимание на источники доходов проживающего в США члена бывшего российского правительства Андрея Козырева, а также на все его контакты и бизнес-связи. Она указала на сведения, что "свои доллары он получал не в кассе МИД". Положенное ей материальное вознаграждение за эту важную информацию Захарова предложила американскому правительству перечислить в Фонд Клинтона, а заодно его тоже проверить.

Кстати, ранее бывший президент США Дональд Трамп захотел провести коррупционное расследование против Байдена. Сообщалось, что политик хочет "выставить коррупцию своего преемника напоказ, когда республиканцы отвоюют Конгресс".

Виктория Дитрих

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