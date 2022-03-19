Захарова рассказала о запуске в США программы "доносительства и стукачества" на Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что власти США запустили в стране программу "доносительства и стукачества" в поисках активов россиян и активно вовлекают в неё граждан.

"США в нынешних сложных экономических условиях, видимо, решили поддержать свой народ и запустили программу поддержки доносительства и стукачества. Вашингтон призвал своих граждан сообщать куда следует обо всех средствах, "полученных в результате коррупционных действий с участием Правительства РФ", — написала она в телеграм-канале, отметив, что за это США обещают материальное вознаграждение.

По мнению Захаровой, нужно учитывать название этой "акции" — "Программа вознаграждений за возвращение активов клептократии", в первую очередь американцам стоило бы обратить внимание на свои дела. В связи с этим у неё самой возникли некоторые вопросы к американскому правительству.

"Где, например, "афганские миллиарды", выделенные на восстановление страны и развитие её инфраструктуры, почему Кабул был взят за три часа? Куда уходят миллионы, выделенные на программы? Где отчётность о результатах? На каком основании проводится нелегитимная заморозка зарубежных активов? В общем, есть над чем поработать", — саркастически заявила Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ посоветовала американской стороне обратить внимание на источники доходов проживающего в США члена бывшего российского правительства Андрея Козырева, а также на все его контакты и бизнес-связи. Она указала на сведения, что "свои доллары он получал не в кассе МИД". Положенное ей материальное вознаграждение за эту важную информацию Захарова предложила американскому правительству перечислить в Фонд Клинтона, а заодно его тоже проверить.