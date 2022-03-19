Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов задержан в Москве

По словам адвоката, он в настоящее время находится в ОМВД "Раменки".

Координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и ещё одного члена организации, Евгения Ефремова, задержали в Москве за проведение опроса о российской "Операции Z" на Украине.

"Они проводили опрос прохожих о спецоперации на Украине. Сергей придерживается патриотических позиций", — сообщила адвокат лидера "Левого фронта" Виолетта Волкова ТАСС.