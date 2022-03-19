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Регион
Опубликовано 19 марта 2022, 16:13
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Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов задержан в Москве

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

По словам адвоката, он в настоящее время находится в ОМВД "Раменки".

Координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и ещё одного члена организации, Евгения Ефремова, задержали в Москве за проведение опроса о российской "Операции Z" на Украине.

"Они проводили опрос прохожих о спецоперации на Украине. Сергей придерживается патриотических позиций", — сообщила адвокат лидера "Левого фронта" Виолетта Волкова ТАСС.

По словам юриста, полиция объяснила их задержание "жалобами граждан на то, что Удальцов и Ефремов пристают к людям на улице". Волкова уточнила, что Удальцов находится в ОМВД "Раменки".

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Лайф напоминает, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.

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Андрей Бражников
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