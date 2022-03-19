Военнослужащие ДНР взяли под контроль город Угледар
Силы Народной милиции продолжают наступательные операции вглубь, действуя при огневой поддержке ВС РФ.
Военнослужащие из Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли под контроль город Угледар, расположенный в западной части Донецкой области. Общее число освобождённых на территории республики населённых пунктов выросло до 98, сообщает республиканский штаб.
"По состоянию на 19 марта 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР освободила 98 населённых пунктов, включая Угледар", — говорится в сообщении.
Лайф напоминает, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.
ТАСС / Сергей Бобылев