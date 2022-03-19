В партии Зеленского сообщили о переезде 50 предприятий на запад Украины

С просьбой об эвакуации обращаются представители пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, топливной, химической промышленности, а также из сферы медицины и машиностроения.

Глава украинской партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что власти Украины вывезли из восточных и центральных регионов на запад страны производственные мощности 50 предприятий.

"Из горячих точек страны уже перемещено 50 предприятий. Количество заявок на эвакуацию постоянно растёт. На сегодняшний день их уже 700", — написала Елена Шуляк в телеграм-канале.

По словам главы украинской партии, предпочтение отдают стратегически важным предприятиям и компаниям, производящим товары первой необходимости. С просьбой эвакуировать их обращаются представители пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, топливной, химической промышленности, а также из сферы медицины и машиностроения.