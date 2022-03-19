В партии Зеленского сообщили о переезде 50 предприятий на запад Украины
С просьбой об эвакуации обращаются представители пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, топливной, химической промышленности, а также из сферы медицины и машиностроения.
Глава украинской партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что власти Украины вывезли из восточных и центральных регионов на запад страны производственные мощности 50 предприятий.
"Из горячих точек страны уже перемещено 50 предприятий. Количество заявок на эвакуацию постоянно растёт. На сегодняшний день их уже 700", — написала Елена Шуляк в телеграм-канале.
По словам главы украинской партии, предпочтение отдают стратегически важным предприятиям и компаниям, производящим товары первой необходимости. С просьбой эвакуировать их обращаются представители пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, топливной, химической промышленности, а также из сферы медицины и машиностроения.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.
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