Глава Минэкономики ФРГ предупредил о риске нехватки газа в стране следующей зимой
Он также отметил, что в случае, если на каком-то этапе поставок произойдёт сбой, дефицит затронет и другие объекты, помимо домов и промышленности.
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что пока газоснабжение ФРГ следующей зимой не обеспечено.
"Это означает, что если к следующей зиме мы не получим больше газа или если будут прерваны поставки из России, то у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома или держать на плаву всю промышленность", — сказал он в эфире радиостанции Deutschlandfunk перед визитом в Катар.
При этом министр не исключил и эффекта домино. По его словам, если на определённом этапе поставок газа промышленности произойдёт сбой, нехватка ресурсов затронет и прочие объекты.
Ранее в Германии испугались последствий отказа от российского газа. Без голубого топлива жители ФРГ будут замерзать в холодных квартирах, а некоторым предприятиям нужно будет переехать в другие страны, предупреждают аналитики.
flickr / Heinrich-Böll-Stiftung