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19 марта, 15:38

Глава Минэкономики ФРГ предупредил о риске нехватки газа в стране следующей зимой

Он также отметил, что в случае, если на каком-то этапе поставок произойдёт сбой, дефицит затронет и другие объекты, помимо домов и промышленности.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что пока газоснабжение ФРГ следующей зимой не обеспечено.

"Это означает, что если к следующей зиме мы не получим больше газа или если будут прерваны поставки из России, то у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома или держать на плаву всю промышленность", — сказал он в эфире радиостанции Deutschlandfunk перед визитом в Катар.

При этом министр не исключил и эффекта домино. По его словам, если на определённом этапе поставок газа промышленности произойдёт сбой, нехватка ресурсов затронет и прочие объекты.

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flickr / Heinrich-Böll-Stiftung

Николь Вербер

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