Глава Минэкономики ФРГ предупредил о риске нехватки газа в стране следующей зимой

"Это означает, что если к следующей зиме мы не получим больше газа или если будут прерваны поставки из России, то у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома или держать на плаву всю промышленность", — сказал он в эфире радиостанции Deutschlandfunk перед визитом в Катар.