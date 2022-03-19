Лавров: Россия не предаёт друзей и не шкурничает, как США

У России нет никакого интереса препятствовать восстановлению СВПД из-за того, что снятие нефтяного эмбарго с Ирана позволит США заменить российскую нефть на мировом рынке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с участниками конкурса "Лидеры России".

"Мы в политике никогда друзей не предаём. Венесуэла нам друг, Иран нам близкое очень государство. Во-вторых, мы не шкурничаем. Американцы шкурничают. Они реально стали видите как: а, нужно русских проучить, ну хорошо, тогда бог с ним с режимом в Каракасе — как они его называли, — бог с ним с Ираном, давайте поскорее восстановим эту программу, лишь бы нам сейчас русских наказать", — сказал он.