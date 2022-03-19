Лавров: Россия не предаёт друзей и не шкурничает, как США
Как отметил дипломат, американцы готовы на любой шаг "лишь бы сейчас русских наказать", в том числе в отношении международных контактов.
У России нет никакого интереса препятствовать восстановлению СВПД из-за того, что снятие нефтяного эмбарго с Ирана позволит США заменить российскую нефть на мировом рынке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с участниками конкурса "Лидеры России".
"Мы в политике никогда друзей не предаём. Венесуэла нам друг, Иран нам близкое очень государство. Во-вторых, мы не шкурничаем. Американцы шкурничают. Они реально стали видите как: а, нужно русских проучить, ну хорошо, тогда бог с ним с режимом в Каракасе — как они его называли, — бог с ним с Ираном, давайте поскорее восстановим эту программу, лишь бы нам сейчас русских наказать", — сказал он.
По его словам, происходящее очень хорошо обличило всю суть западной демократии, которая "как оказалось, совсем не либеральная и совсем не демократия".
Напомним, в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, то есть выше уровня, который считается оружейным. Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. В марте 2021 года новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении республики. А 13 марта этого года в США допустили создание альтернативы ядерной сделки с Ираном без России. По некоторым данным, такой вариант будет рассматриваться, если Москва продолжит настаивать на своих требованиях по гарантиям безопасности.
МИД России