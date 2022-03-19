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Регион
Опубликовано 19 марта 2022, 15:00

В ДНР под обстрелами ВСУ за сутки погибли четыре мирных жителя

Ещё 26 человек получили ранения. Также сообщается, что на территории республики разрушено более 40 домов.

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике погибли четыре мирных жителя. Ещё 26 человек получили ранения, сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Только за прошлые сутки у нас четверо погибших, 26 раненых. Это все гражданские", — рассказал он в эфире телеканала "Россия-1" и добавил, что на территории республики разрушено более 40 домов.

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Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины.

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Оксана Попова
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