В ДНР под обстрелами ВСУ за сутки погибли четыре мирных жителя
Ещё 26 человек получили ранения. Также сообщается, что на территории республики разрушено более 40 домов.
За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике погибли четыре мирных жителя. Ещё 26 человек получили ранения, сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Только за прошлые сутки у нас четверо погибших, 26 раненых. Это все гражданские", — рассказал он в эфире телеканала "Россия-1" и добавил, что на территории республики разрушено более 40 домов.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины.