В ДНР под обстрелами ВСУ за сутки погибли четыре мирных жителя

Ещё 26 человек получили ранения. Также сообщается, что на территории республики разрушено более 40 домов.

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике погибли четыре мирных жителя. Ещё 26 человек получили ранения, сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Только за прошлые сутки у нас четверо погибших, 26 раненых. Это все гражданские", — рассказал он в эфире телеканала "Россия-1" и добавил, что на территории республики разрушено более 40 домов.