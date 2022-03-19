Командир вертолёта Ка-52 рассказал, как был подбит во время боя на украинском аэродроме
По его словам, зенитная артиллерия вывела из строя главный двигатель винтокрылой машины, после чего он уже не мог выполнять полёт.
Лётчик Ка-52, который обеспечил высадку тактического десанта на одном из военных аэродромов Украины, поделился подробностями боя. Командир ведущего вертолёта попал под огонь ПЗРК и прикрыл своей машиной группу Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. Видео рассказа героя опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своём телеграм-канале.
"Бой вели в районе десяти минут, потому что мы первые вышли. Нам нужно было продержаться до прихода основных сил и не дать расчётам ПЗРК передислоцироваться для встречи основной группы. Зенитной артиллерией вывели из строя главный двигатель, после этого вертолёт уже не мог выполнять полёт. Приняли решение о посадке ближе к своим войскам", — отметил лётчик.
После военные высадились на поле, где перемещались очень аккуратно и держали круговую оборону у боевой машины, чтобы не дать боевикам до неё добраться. Им пришлось вести беспокоящий огонь. При этом лётчик отметил, что сейчас у него лишь одно желание — вернуться и забрать вертолёт. Он заверил, что обязательно это сделает: "Техсостав с машиной поработает, и я её заберу обратно".
Ранее появились кадры работы ударной группы Ка-52 при высадке десанта РФ на украинский аэродром. Авиационные экипажи своевременно выявили замаскированные средства противовоздушной обороны, а также позиции ПЗРК, скрытые за гражданскими машинами.
Telegram / Скабеева