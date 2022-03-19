Из второй обесточенной после обстрела ВСУ шахты в ДНР вывели всех горняков
В 16:40 на объекте включили напряжение, а в 17:06 все 47 человек выбрались на поверхность.
На шахте имени Челюскинцев в Донецкой Народной Республике завершили ремонтно-спасательные работы после обстрелов со стороны украинских националистов. По данным Министерства угля и энергетики ДНР, пострадавших нет.
"В 16:40 включено напряжение на шахте имени Челюскинцев, горняки вышли на свежую струю. В 17:06 все 47 человек выехали на поверхность. Пострадавших нет", — говорится в телеграм-канале министерства.
Ранее Лайф писал, что в обесточенных из-за обстрелов ВСУ шахтах ДНР заблокировано более 160 человек. Сообщалось, что под землёй в шахте имени Челюскинцев находится 80 горняков, а имени Скочинского — 85.
Pixabay