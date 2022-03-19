Из второй обесточенной после обстрела ВСУ шахты в ДНР вывели всех горняков

В 16:40 на объекте включили напряжение, а в 17:06 все 47 человек выбрались на поверхность.

На шахте имени Челюскинцев в Донецкой Народной Республике завершили ремонтно-спасательные работы после обстрелов со стороны украинских националистов. По данным Министерства угля и энергетики ДНР, пострадавших нет.

"В 16:40 включено напряжение на шахте имени Челюскинцев, горняки вышли на свежую струю. В 17:06 все 47 человек выехали на поверхность. Пострадавших нет", — говорится в телеграм-канале министерства.