Пилот Антонов рассказал об упущенном шансе спасти самый большой грузовой самолёт "Мрия"

Сейчас борт полностью уничтожен. Он был охвачен пламенем после того, как в него попал снаряд с украинской стороны.

Самый большой в мире транспортный самолёт — Ан-225 "Мрия", который сгорел в результате обстрела со стороны ВСУ в Гостомеле, под Киевом, можно было спасти. Его предлагали перебазировать в Германию ещё до начала военной спецоперации российских Вооружённых сил, рассказал бывший пилот воздушного судна Дмитрий Антонов.