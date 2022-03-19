Пилот Антонов рассказал об упущенном шансе спасти самый большой грузовой самолёт "Мрия"
Сейчас борт полностью уничтожен. Он был охвачен пламенем после того, как в него попал снаряд с украинской стороны.
Самый большой в мире транспортный самолёт — Ан-225 "Мрия", который сгорел в результате обстрела со стороны ВСУ в Гостомеле, под Киевом, можно было спасти. Его предлагали перебазировать в Германию ещё до начала военной спецоперации российских Вооружённых сил, рассказал бывший пилот воздушного судна Дмитрий Антонов.
"26 января страны НАТО обратились к руководству госпредприятия "Антонов" с предложением перебазировать самолёты с аэродрома Гостомеля в Лейпциг. Но в "Антонове" на это предложение ничего не ответили", — пояснил он изданию "Страна".
Напомним, 27 февраля был уничтожен украинской артиллерией самый большой грузовой самолёт "Мрия". Это произошло в аэропорту Антонов в Гостомеле под Киевом, где находилось судно. Снаряд попал в ангар, и судно сгорело.