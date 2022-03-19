ФСБ предупредила об угрозе дрейфа украинских якорных мин из Чёрного моря к Босфору
Уточняется, что в данный момент взрывные снаряды под воздействием ветра и течения свободно перемещаются в западной части акватории.
У мин, установленных Военно-морскими силами Украины на подходах к портам в Чёрное море, в результате шторма оборвались тросы. Вследствие этого взрывные снаряды из-за преобладания поверхностного течения южного направления могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"После начала проведения РФ специальной военной операции ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (около 420 мин устаревших типов якорной мины) и якорных речных мин, произведённых в первой половине XX века. Из-за шторма стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями", — говорится в заявлении службы.
В ФСБ уточнили, что под воздействием ветра и течения мины в данный момент свободно перемещаются в западной части Чёрного моря. Обрыв тросов говорит о том, что техническое состояние снарядов было неудовлетворительным.
Ранее Лайф писал, что у берегов Одессы в результате взрыва затонуло грузовое судно. Двое моряков спаслись на плоту, а ещё четверо пропали без вести. В состав экипажа входили россиянин, белорус и украинцы.
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