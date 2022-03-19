Украинские пограничники угрожали автоматом белорусскому послу Игорю Соколу

По данным государственного СМИ, у делегации республики забрали три рации, порвали пакеты, распотрошили все коробки, угрожали автоматом с целью вскрытия диппочты.

Украинские пограничники угрожали белорусской делегации во главе с послом на Украине Игорем Соколом с целью вскрытия дипломатической почты. Об этом сообщил телеканал "Беларусь 1".

"У нашей делегации забрали три рации, порвали пакеты, распотрошили все коробки, угрожали автоматом с целью вскрытия дипломатической почты", — сказали в эфире телеканала, уточнив, что целью украинских пограничников была провокация белорусской стороны, однако она не поддалась на неё.

Кроме того, на государственном телеканале Белоруссии был продемонстрирован ролик, попавший в Сеть, на котором запечатлено общение белорусского посла с представителем украинской Госпогранслужбы в украинском пункте пропуска Могилёв-Подольский. Так, на видео украинский пограничник с автоматом предлагает белорусскому дипломату взять "тридцать сребреников", чтобы передать их главе Госпогранкомитета Белоруссии, поясняя это приказом руководства украинской погранслужбы. Но Игорь Сокол на это ответил, что для него это не приказ, и ушёл с пункта пропуска, а пограничник кинул в белорусского посла мешочек с монетами.

"Мы сами были подвергнуты таким резким, достаточно некрасивым движениям... и машины наши. Моя машина (посла) была полностью досмотрена, распакована, даже внутренние элементы обшивки снимали, личные вещи многие были досмотрены", — пояснил дипломат в интервью телеканала ОНТ, подчеркнув, что машину каждого сотрудника досматривали по два-три часа. Кроме того, делегация зафиксировала изъятие личных вещей для нужд обороны.