WSJ раскрыла, как сын Байдена сколотил на Украине состояние с помощью имени отца

Сына президента США Джо Байдена Хантера, состоявшего в руководстве украинской газовой компании "Бурисма", подозревают в том, что он наживал состояние, торгуя возможностью наладить контакты со своим отцом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

"Эта торговля влиянием была потенциальной политической ответственностью для Байдена, поэтому эти факты заслуживали огласки перед выборами. Они по-прежнему актуальны, особенно в условиях столь сложных отношений между США и Китаем", — говорится в материале.

По данным издания, преступные действия сына главы Белого дома замалчивались на протяжении двух лет, так как власти страны принимали агрессивные меры по отношению к СМИ, которые об этом писали. В частности, масштабная атака была развёрнута против газеты New York Post. Издание обвиняли в "российской дезинформации", хотя доказательств этому не было. Авторы статьи утверждают, что тогда "стадо медийных конформистов" поддержало домыслы пристрастных "представителей разведки", что привело к ограничению новостей о Хантере Байдене. "Твиттер" заблокировал аккаунт NYP почти на две недели, а "Фейсбук" с помощью алгоритмов понижал эту историю в поиске.

"[Бывший партнёр Хантера Тони] Бобулински предоставил документы, свидетельствующие, что Хантер хотел использовать имя Байдена для получения прибыли от коммерческой сделки с базирующейся в Шанхае компанией, имеющей связи с китайским правительством. В одном из электронных писем в мае 2017 года видно, что Хантер получает 20% акций предприятия, а ещё десять принадлежат "большому парню". Бобулински говорит, что "большой парень" — это Джо Байден", — пояснили авторы, отметив, что Байдены до сих пор никак не объяснили эти сведения.