В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 8,6%
На эти цели направлено 33,7 миллиарда рублей, коснётся повышение порядка четырёх миллионов россиян.
С первого апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6%, это затронет примерно четыре миллиона граждан. На это из федерального бюджета было выделено 33,7 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда России с ссылкой на вышедшее постановление правительства страны.
"Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%. Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу", — говорится в сообщении.
В документе отмечается, что на это направлено 33,7 миллиарда рублей до конца текущего года, а коснётся индексация порядка четырёх миллионов получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению зарплат бюджетникам, а также пенсий и социальных выплат.
ТАСС / Владимир Гердо