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19 марта, 15:29
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В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 8,6%

На эти цели направлено 33,7 миллиарда рублей, коснётся повышение порядка четырёх миллионов россиян.

С первого апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6%, это затронет примерно четыре миллиона граждан. На это из федерального бюджета было выделено 33,7 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда России с ссылкой на вышедшее постановление правительства страны.

"Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%. Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу", — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что на это направлено 33,7 миллиарда рублей до конца текущего года, а коснётся индексация порядка четырёх миллионов получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению зарплат бюджетникам, а также пенсий и социальных выплат.

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ТАСС / Владимир Гердо

Виктория Дитрих

Комментарий

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Анна Сепп19 марта, 15:58

8,6% от пенсии в 12 тысяч - всего 1000 прибавки, а цены на лекарства уже зашкаливает. Глазной гель, без которого я ослепну, стоил 300 рублей, сейчас - 900, мне тюбика хватает на 2 недели, а ещё глазные капли... И таких, как я, миллионы! Необходимо немедленно остановить рост цен на всё, а не только на борщевой набор, но Набиуллина, ещё даже не будучи утверждённой на своём посту (не сомневается!), заявила, что цены будут расти и правительство регулировать их не будет. Эти прибавки - мёртвому припадки!

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