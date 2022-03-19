В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 8,6%

С первого апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6%, это затронет примерно четыре миллиона граждан. На это из федерального бюджета было выделено 33,7 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда России с ссылкой на вышедшее постановление правительства страны.

"Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%. Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу", — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что на это направлено 33,7 миллиарда рублей до конца текущего года, а коснётся индексация порядка четырёх миллионов получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.