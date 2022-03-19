СБУ задержала украинского журналиста Юрия Ткачёва
У него забрали всю технику и ограничили доступ к его страницам в соцсетях.
Фото © Из личного архива Юрия Ткачёва
В Одессе СБУ задержала известного журналиста и главного редактора издания "Таймер" Юрия Ткачёва. Об этом он сообщил в "Телеграме" словами: "За мной пришли. Было приятно пообщаться".
Как уточнил журналист позже в комментариях к тревожной записи, украинские правоохранители изъяли у него всю технику и ограничили доступ к аккаунтам в соцсетях. "Теперь у меня новый телефон и канал", — написал Ткачёв.
Причины задержания не называются. Однако главред "Таймера" давно считался на Украине пророссийским. В своём телеграм-канале он публиковал военные сводки обеих сторон конфликта, рассказывал о жертвах обстрелов в Донбассе и не публиковал оголтелую украинскую пропаганду против России.
Ранее Лайф писал, что украинский журналист, основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон, сообщил, что его редакцию в Киеве обстреляли неизвестные.