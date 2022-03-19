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19 марта, 15:52

Бывшая участница "Дома-2" Марго Овсянникова родила первенца

Поклонники в соцсетях оставили новоиспечённой маме сотни поздравлений. Фанаты пожелали малышу расти крепким, сильным и здоровым.

<p>Марго Овсянникова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYuHQRdA4lc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mmmargaaret</a></p>

Марго Овсянникова. Фото © Instagram / mmmargaaret

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Марго Овсянникова родила малыша своему таинственному возлюбленному. О появлении первенца она сообщила в своём инстаграме.

Инста-дива выложила фотографию новорождённого, подписав публикацию лишь датой события и эмодзи в виде сердечка. При этом роды прошли 18 марта, а пост появился спустя сутки. Также пока не известен пол ребёнка. На фото малыш одет в белый комбинезон с надписью Hello!.

Кроме того, Марго не спешит знакомить своих поклонников с отцом ребёнка. Как пишут некоторые СМИ, им может быть довольно влиятельный человек. Согласно их информации, именно он помог блондинке начать карьеру в шоу-бизнесе. А аудитория экс-участницы "Дома-2" просто искренне за неё рада. В комментариях к посту поклонники оставили новоиспечённой маме сотни поздравлений. Фанаты пожелали малышу расти крепким, сильным и здоровым.

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Николь Вербер

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