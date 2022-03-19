Названа ядерная держава, готовая дружить с Россией вопреки угрозам США

Индия намерена сохранить долгосрочные отношения с Россией, несмотря на санкции Запада в отношении Москвы. Поэтому ей придётся балансировать между двумя центрами силы, пишет обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби. Впрочем, подобный опыт у Индии уже есть.

"В годы холодной войны она придерживалась тактики "неприсоединения", старалась не быть вовлечённой в конфликты великих держав (СССР и США. — Прим. Лайфа) и сохранить суверенитет. Хотя внешнеполитическая линия страны претерпела изменения за эти годы, идея автономности всё ещё заложена в её фундамент", — добавил журналист.

Чтобы усидеть на двух стульях, Индии придётся тщательно просчитывать свои действия. Сейчас Нью-Дели с этим справляется, отметило издание. С одной стороны, тёплые отношения с Вашингтоном, с другой — переговоры с Москвой о покупке нефти со скидкой.

Обозреватель также напомнил, что Индия покупает большое количество российской военной техники, а страны Запада здесь не сместят Москву. К тому же Нью-Дели заинтересованы в сильной России, которая поможет сохранить баланс сил в Азии, резюмировал автор.