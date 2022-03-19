Пилот "Феррари" Леклер выиграл квалификацию на стартовом этапе сезона "Формулы-1"

Гонка состоится в воскресенье, 20 марта. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Монегасский гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна — стартового этапа нового сезона чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на трассе "Сахир".

Поул стал для Леклера десятым в карьере. В ходе квалификации он на 123 тысячные секунды опередил действующего чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из команды "Ред Булл", показавшего второй результат.

Третье место занял испанец Карлос Сайнс из "Феррари". Четвёртым стал мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес. В шестёрку сильнейших также вошли семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтона из "Мерседеса" и его бывший партнёр по команде финн Валттери Боттас, в межсезонье перешедший в "Альфа Ромео".