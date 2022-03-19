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19 марта, 16:15
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"Фон живёт своей жизнью": Очередное видео Зеленского "из центра Киева" оказалось фейком

Обман был очень просто раскрыт, поскольку в ролике достаточно ляпов. Например, фон и сама фигура главы Незалежной отличаются как по освещению, так и по качеству изображения.

<p>Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CbQyBlHgfuO/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Instagram / zelenskiy_official

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Видео © Instagram / zelenskiy_official

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, которое он якобы записал в Киеве, на самом деле было снято при помощи хромакея. Об этом пишет телеграм-канал "Война с фейками".

"Ролик — очередной монтаж при помощи хромакея. Фон "живёт своей жизнью", там сплошная статика, нет ни одного объекта в динамике. Занижено качество видеоряда, чтобы скрыть недочёты постпродакшена", — пишут авторы канала о ролике, который Зеленский опубликовал в своих соцсетях.

Кроме того, для уличных съёмок на видео слишком чистый звук — не слышно интершума. А в самом начале ролика "пропадает" часть левого плеча, рука украинского лидера становится прозрачной и через неё просвечивает лестница здания. При этом не совпадает освещение на слоях, возможно, объект дополнительно подсвечивали. Также не учтены погодные условия. Как отмечают авторы канала, вечером в Киеве холодно, однако пар изо рта у Зеленского не идёт.

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Ранее в Сети выдали фото датчанки с автоматом за снимок "воюющей за Киев" жены Зеленского. Дотошные пользователи заметили, что форма на девушке датская, а сам снимок неожиданно нашёлся в популярном фотохранилище с датой от 2021 года.

Николь Вербер

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