Армейцы снова сильнее: ЦСКА второй раз подряд победил "Динамо" в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина
Третий матч состоится в понедельник, 21 марта, на столичной "ВТБ-арене".
Московский ЦСКА победил на своей площадке столичное "Динамо" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу красно-синих.
В составе ЦСКА по шайбе забросили Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Александр Попов. У бело-голубых отличились Станислав Галиев и Артём Фёдоров.
Армейцы увеличили преимущество над динамовцами в серии (2:0). Третий матч состоится в понедельник, 21 марта, на столичной "ВТБ-арене".
Кубок Гагарина. 1/4 финала
Западная конференция. Второй матч
ЦСКА – "Динамо" Москва — 4:2
Шайбы: Абрамов 10' (1:0), Галиев 16' (1:1), Григоренко 17' (2:1), Фёдоров 32' (2:2), Каменев 33' (3:2), Попов 43' (4:2)
Счёт в серии — 2:0
ХК ЦСКА