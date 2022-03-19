Армейцы снова сильнее: ЦСКА второй раз подряд победил "Динамо" в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

Московский ЦСКА победил на своей площадке столичное "Динамо" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу красно-синих.

В составе ЦСКА по шайбе забросили Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Александр Попов. У бело-голубых отличились Станислав Галиев и Артём Фёдоров.

Армейцы увеличили преимущество над динамовцами в серии (2:0). Третий матч состоится в понедельник, 21 марта, на столичной "ВТБ-арене".