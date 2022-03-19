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19 марта, 16:22

Армейцы снова сильнее: ЦСКА второй раз подряд победил "Динамо" в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

Третий матч состоится в понедельник, 21 марта, на столичной "ВТБ-арене".

Московский ЦСКА победил на своей площадке столичное "Динамо" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу красно-синих.

В составе ЦСКА по шайбе забросили Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Александр Попов. У бело-голубых отличились Станислав Галиев и Артём Фёдоров.

Армейцы увеличили преимущество над динамовцами в серии (2:0). Третий матч состоится в понедельник, 21 марта, на столичной "ВТБ-арене".

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Западная конференция. Второй матч

ЦСКА – "Динамо" Москва — 4:2

Шайбы: Абрамов 10' (1:0), Галиев 16' (1:1), Григоренко 17' (2:1), Фёдоров 32' (2:2), Каменев 33' (3:2), Попов 43' (4:2)

Счёт в серии — 2:0

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ХК ЦСКА

Роман Фейгин

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