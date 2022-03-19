Экс-балерина Мариинского театра Елена Мартинсон умерла от последствий ковида
В конце прошлого века она окончила Академию русского балета имени Вагановой, а позже вместе с мужем эмигрировала в США, где открыла балетную школу.
Елена Мартинсон во время выступления. Фото © instagram / vaganovaacademy_spb / П. Маркин
Бывшая балерина Мариинского театра Елена Мартинсон скончалась от последствий коронавируса, сообщили в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой со ссылкой на театрального и балетного фотографа Нину Аловерт.
"CoViD-19 унёс из жизни выпускницу Вагановского училища Елену Мартинсон", — говорится в сообщении академии во "ВКонтакте".
Елена Мартинсон в 1982 году окончила ЛАХУ имени А.Я. Вагановой, где также учился и её будущий муж Андрей Устинов (выпускник 1974 года). После учёбы она танцевала на сцене Государственного академического Мариинского театра, который в то время назывался Ленинградским государственным академическим театром оперы и балета имени Кирова. Затем вместе с мужем она эмигрировала в США, где пара открыла балетную школу.
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