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19 марта, 16:38
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Экс-балерина Мариинского театра Елена Мартинсон умерла от последствий ковида

В конце прошлого века она окончила Академию русского балета имени Вагановой, а позже вместе с мужем эмигрировала в США, где открыла балетную школу.

<p>Елена Мартинсон во время выступления. Фото © instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CbSECTugbfC/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> vaganovaacademy_spb</a> / П. Маркин</p>

Елена Мартинсон во время выступления. Фото © instagram / vaganovaacademy_spb / П. Маркин

Бывшая балерина Мариинского театра Елена Мартинсон скончалась от последствий коронавируса, сообщили в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой со ссылкой на театрального и балетного фотографа Нину Аловерт.

"CoViD-19 унёс из жизни выпускницу Вагановского училища Елену Мартинсон", — говорится в сообщении академии во "ВКонтакте".

Елена Мартинсон в 1982 году окончила ЛАХУ имени А.Я. Вагановой, где также учился и её будущий муж Андрей Устинов (выпускник 1974 года). После учёбы она танцевала на сцене Государственного академического Мариинского театра, который в то время назывался Ленинградским государственным академическим театром оперы и балета имени Кирова. Затем вместе с мужем она эмигрировала в США, где пара открыла балетную школу.

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Николь Вербер

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