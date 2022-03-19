Экс-балерина Мариинского театра Елена Мартинсон умерла от последствий ковида

Елена Мартинсон в 1982 году окончила ЛАХУ имени А.Я. Вагановой, где также учился и её будущий муж Андрей Устинов (выпускник 1974 года). После учёбы она танцевала на сцене Государственного академического Мариинского театра, который в то время назывался Ленинградским государственным академическим театром оперы и балета имени Кирова. Затем вместе с мужем она эмигрировала в США, где пара открыла балетную школу.