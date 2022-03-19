Врач Чернышова предупредила о последствиях ежедневного употребления кофе

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила о вреде ежедневного употребления кофе. В беседе с телеканалом "Москва 24" она рассказала, что излишняя любовь к этому напитку может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и истощению сердечной мышцы.

"При избыточном потреблении кофе излишне стимулируется сердечная мышца, ускоряется количество сердечных сокращений, что может приводить к истощению сердечной мышцы и негативно сказаться на развитии сердечно-сосудистых заболеваний", — сказала эксперт.

Также, по словам медика, напиток может повышать давление у гипертоников и способен выводить калий и другие полезные элементы из организма. Кофеманам необходимо это учитывать и постараться восполнить пробел. Кроме того, среди негативных последствий частого употребления бодрящего эликсира Чернышова назвала раздражительность, тревожность и нарушение сна вследствие чрезмерной стимуляции нервной системы.

Она подчеркнула, что кофе лучше не злоупотреблять, однако добавила, что одна-две чашки в день никак не навредят организму и здоровью человека. По её словам, напиток даже полезен при умственной работе, поскольку благодаря кофеину получится ещё больше сконцентрироваться на поставленных задачах.