Врач Чернышова предупредила о последствиях ежедневного употребления кофе
По словам медика, напиток может повышать давление у гипертоников и способен выводить калий и другие полезные элементы из организма.
Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила о вреде ежедневного употребления кофе. В беседе с телеканалом "Москва 24" она рассказала, что излишняя любовь к этому напитку может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и истощению сердечной мышцы.
"При избыточном потреблении кофе излишне стимулируется сердечная мышца, ускоряется количество сердечных сокращений, что может приводить к истощению сердечной мышцы и негативно сказаться на развитии сердечно-сосудистых заболеваний", — сказала эксперт.
Также, по словам медика, напиток может повышать давление у гипертоников и способен выводить калий и другие полезные элементы из организма. Кофеманам необходимо это учитывать и постараться восполнить пробел. Кроме того, среди негативных последствий частого употребления бодрящего эликсира Чернышова назвала раздражительность, тревожность и нарушение сна вследствие чрезмерной стимуляции нервной системы.
Она подчеркнула, что кофе лучше не злоупотреблять, однако добавила, что одна-две чашки в день никак не навредят организму и здоровью человека. По её словам, напиток даже полезен при умственной работе, поскольку благодаря кофеину получится ещё больше сконцентрироваться на поставленных задачах.
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