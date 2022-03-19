Нацбанк Грузии пригрозил наказанием за обслуживание карты "Мир" в стране
Там подчеркнули, что такое нарушение будет квалифицироваться как незаконная коммерческая деятельность.
В Национальном банке Грузии заявили о том, что приём для оплаты на территории страны российской карты платёжной системы "Мир" считается нарушением закона. Такой комментарий был выпущен регулятором в связи с распространением сообщений о планах торговых центров в Батуми принимать карты "Мир".
"Систему "Мир" в Грузии не обслуживает ни один коммерческий банк или провайдер платёжного обслуживания. Соответственно, если организация, работающая в Грузии, обслуживает платёжную компанию, у которой нет регистрации, она нарушает закон Грузии", — говорится в комментарии финансового регулятора.
В Нацбанке пригрозили, что обход запрета будет квалифицироваться как незаконная коммерческая деятельность.
Ранее Лайф писал, Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ. В Национальной системе платёжных карт сообщили, что Visa и Mastercard с истекшим сроком годности автоматически перевыпустят на базе "Мир".
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