Нацбанк Грузии пригрозил наказанием за обслуживание карты "Мир" в стране

В Национальном банке Грузии заявили о том, что приём для оплаты на территории страны российской карты платёжной системы "Мир" считается нарушением закона. Такой комментарий был выпущен регулятором в связи с распространением сообщений о планах торговых центров в Батуми принимать карты "Мир".

"Систему "Мир" в Грузии не обслуживает ни один коммерческий банк или провайдер платёжного обслуживания. Соответственно, если организация, работающая в Грузии, обслуживает платёжную компанию, у которой нет регистрации, она нарушает закон Грузии", — говорится в комментарии финансового регулятора.