Жители Рима и Пизы вышли на протесты с требованием прекратить поставки оружия Украине

Активисты итальянского профсоюза USB вышли на митинг против отправки вооружения Украине и пособничества НАТО. Центром протеста стал город Пиза, также демонстранты собрались на площади в Риме.

"Во-первых, мы протестуем против самой отправки военных материалов, против участия Италии в войне на Украине. Во-вторых, мы выступаем против привлечения гражданских служащих к погрузке вооружения. Я не думаю, что власти не знают, что это авиационный трафик гражданских самолётов теперь используется для перевозки военных грузов", — рассказал РИА "Новости" представитель пизанского отделения USB Чинция Далла Порта.

На митинги, как сообщается, вышли сотни человек. В толпе мелькали баннеры: "Италия — вон из НАТО", "Нет войне, нет НАТО", "Из Тосканы мосты мира, а не войны". Протестующие обвинили итальянские власти в игнорировании внутренних проблем страны, а также в бездумном следовании военным миссиям Североатлантического альянса.

"Мы выступаем за полный нейтралитет: Европы, Италии и Украины. Затраты на вооружение отнимают средства, которые могли бы быть потрачены на повышение зарплат", — поделился мнением один из митингующих.