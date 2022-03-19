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19 марта, 17:26
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Жители Рима и Пизы вышли на протесты с требованием прекратить поставки оружия Украине

Они также скандировали лозунги, призывающие страну выйти из НАТО, и обвинили альянс в подстрекательстве Киева.

<p>В Италии прошли протесты против поставок вооружения Украине странами НАТО © Twitter / <a href="https://twitter.com/StraNotizie/status/1505202951865966592/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">StraNotizie.it</a></p>

В Италии прошли протесты против поставок вооружения Украине странами НАТО © Twitter / StraNotizie.it

Активисты итальянского профсоюза USB вышли на митинг против отправки вооружения Украине и пособничества НАТО. Центром протеста стал город Пиза, также демонстранты собрались на площади в Риме.

"Во-первых, мы протестуем против самой отправки военных материалов, против участия Италии в войне на Украине. Во-вторых, мы выступаем против привлечения гражданских служащих к погрузке вооружения. Я не думаю, что власти не знают, что это авиационный трафик гражданских самолётов теперь используется для перевозки военных грузов", рассказал РИА "Новости" представитель пизанского отделения USB Чинция Далла Порта.

На митинги, как сообщается, вышли сотни человек. В толпе мелькали баннеры: "Италия — вон из НАТО", "Нет войне, нет НАТО", "Из Тосканы мосты мира, а не войны". Протестующие обвинили итальянские власти в игнорировании внутренних проблем страны, а также в бездумном следовании военным миссиям Североатлантического альянса.

"Мы выступаем за полный нейтралитет: Европы, Италии и Украины. Затраты на вооружение отнимают средства, которые могли бы быть потрачены на повышение зарплат", — поделился мнением один из митингующих.

Ранее Лайф писал, что работники аэропорта Пизы отказались грузить в самолёт оружие для Украины, замаскированное под гумпомощь. Вместо лекарств и провианта у грузового люка обнаружили ящики в том числе с боеприпасами и взрывчаткой. Предполагалось, что груз направят на базы США и НАТО в Польше, а уже затем и в Незалежную.

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Татьяна Миссуми

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