Офицер СБУ раскрыл планы "Азова" совершить теракты в дипмиссиях западных стран во Львове
Украинский силовик сам принимал участие в подготовке диверсионно-террористических групп для работы в освобождённых от националистов районах.
Офицер главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям добровольно сложил оружие и сдался российским военным. Об этом заявил журналистам на брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Данный офицер принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобождённых от националистов районах. Офицер СБУ передал подробные сведения в отношении всех лиц, привлечённых к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса", — заявил Конашенков.
Представитель Минобороны отметил, что офицер СБУ также раскрыл данные о спланированных боевиками нацбатальона "Азов" терактах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других стран Запада.
По словам официального представителя Минобороны России, офицер принимал участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобождённых от националистов районах. Украинский силовик передал РФ подробные данные обо всех лицах, привлечённых к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса.
Ранее российский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил разведцентры ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны, всего ночью 19 марта было поражено 69 военных объектов Украины, включая четыре командных пункта, три ЗРК С-300 и один "Бук-М1".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ