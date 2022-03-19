Офицер СБУ раскрыл планы "Азова" совершить теракты в дипмиссиях западных стран во Львове

Украинский силовик сам принимал участие в подготовке диверсионно-террористических групп для работы в освобождённых от националистов районах.

Офицер главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям добровольно сложил оружие и сдался российским военным. Об этом заявил журналистам на брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Данный офицер принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобождённых от националистов районах. Офицер СБУ передал подробные сведения в отношении всех лиц, привлечённых к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса", — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что офицер СБУ также раскрыл данные о спланированных боевиками нацбатальона "Азов" терактах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других стран Запада.

По словам официального представителя Минобороны России, офицер принимал участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобождённых от националистов районах. Украинский силовик передал РФ подробные данные обо всех лицах, привлечённых к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса.