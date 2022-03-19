Российские военные обнаружили в Херсоне логово боевиков "Правого сектора"

Как уточняется, базу украинских националистов Вооружённым силам РФ показали местные жители. Они сообщили, что сами боевики сбежали из Херсона спустя несколько дней после начала российской "Операции Z". В городском штабе радикалов военным удалось обнаружить националистическую символику, экстремистскую литературу, пособия по ведению боевых действий, а также гильзы от патронов, самодельные щиты и дубинки для участия в беспорядках.