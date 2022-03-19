Российские военные обнаружили в Херсоне логово боевиков "Правого сектора"

Базу националистов показали местные жители, там же нашли националистическую символику, экстремистскую литературу, пособия по ведению боевых действий, гильзы от патронов и многое другое.

Российские военные обнаружили в Херсоне офис боевиков "Правого сектора". Видео © SHOT

В городе Херсоне российские военные обнаружили офис боевиков из "Правого сектора"*. Кадры из логова экстремистов публикует телеграм-канал SHOT.

Как уточняется, базу украинских националистов Вооружённым силам РФ показали местные жители. Они сообщили, что сами боевики сбежали из Херсона спустя несколько дней после начала российской "Операции Z". В городском штабе радикалов военным удалось обнаружить националистическую символику, экстремистскую литературу, пособия по ведению боевых действий, а также гильзы от патронов, самодельные щиты и дубинки для участия в беспорядках.

Ранее Лайф сообщал, что в Херсоне базу националистов маскировали под представительство Красного Креста. Во время обыска в здании обнаружили автомат, гранаты, резиновые дубинки, бейсбольную биту, шлемы и украинские флаги.